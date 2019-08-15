2019-08-15T08:32:03+03:00
Спорт

Калининградская «Балтика» дома обыграла «Нижний Новгород»

Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба ФК "Балтика"
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Калининградская «Балтика» в домашнем матче в среду 14 августа обыграла «Нижний Новгород» со счетом 2:1.

Как сообщает пресс-служба балтийцев, автором первого гола на 29-й минуте игры стал Михаил Маркин. У «Нижнего Новгорода» следом отличился Максим Палиенко.

- Это был единственный за 90 минут удар в створ наших ворот. В дальнейшем игра проходила на встречных курсах. А вот минуты с 55-й балтийцы стали прибирать инициативу в свои руки, - отмечает пресс-служба.

На 64-й минуте гол в ворота гостей забивает вышедший на замену Никита Глушков.

Концовка игры прошла под полным контролем «Балтики». Итог встречи 2:1. Таким образом «Балтика» впервые за два последних года поднялась в верхнюю половину турнирной таблицы – на 10 место.

Напомним, 10 августа «Балтика» впервые за шесть лет выиграла выездной матч, одолев «Мордовию» в Саранске со счетом 3:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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