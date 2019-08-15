2019-08-15T09:54:43+03:00
Происшествия

В Калининграде собирают волонтеров для поиска пропавшего журналиста из Балтийска

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Продолжается розыск 35-летнего жителя Балтийска, журналиста Романа Семенова, который пропал в воскресенье 11 августа. В Калининграде в четверг 15 августа собирают добровольцев (исключительно мужчин), готовых помочь в поиске.

Известно, что Роман Семенов выходил на связь со своей мамой 11 августа в около 21:00. Сказал, что набрал грибов и ждет автобус на Балтийск в поселке Волочаевское. После этого телефон парня оказался недоступен, домой он так и не приехал.

- Собираем группу из 50 человек, плюс к нам присоединится еще одна группа волонтеров. Планируем пройти поселок Волочаевское, два леса, искать будем и в Балтийске, - говорит «Комсомолке» координатор поисков Елена.

Она рассказала о том, что в среду поисковая операция не принесла результата.

- Был просмотрен весь поселок Волочаевское. Оповещены работники магазинов и розданы ориентировки на Романа о его пропаже. Опрошено население поселка. Результатов пока нет, – говорят волонтеры.

Отметим, по сообщению об исчезновении гражданина сотрудниками полиции проводится проверка.

- Ориентировка на его розыск направлена всем патрульным нарядам. Ведутся мероприятия по установлению его местонахождения, - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, небольшая борода, удлиненные русые волосы.

При себе была корзина с грибами. Был одет по-спортивному: в кроссовки и черные штаны.

Как рассказали волонтеры, в среду 14 августа будут организованы поиски пропавшего.

Роман Семенов последнее время работал корреспондентом газеты "Вестник Балтийска".

Всем, кто располагает информацией о местонахождении Романа, просьба позвонить по телефонам:

02, 102, 112, - полиция

+7(962)263-06-26 и +7(911)482-50-88 – «Центр поиска пропавших людей-Калининград»

508-038 – горячая линия.

Желающих присоединиться к поискам в четверг 15 августа просят связаться с координатором Еленой по тел 8-952-79-53-005.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградцам не разрешили провезти в регион свыше двух центнеров колбасы и молочки из Польши и Литвы
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах нет электричества и воды
В Калининграде отключен светофор на перекрестке пр. Мира – ул.Комсомольская
С начала года в Калининградской области в ДТП пострадали 113 детей
Власти Зеленоградска подали в суд на регионального мусорного оператора
В Калининградском зоопарке на ремонт закрывается павильон «Слон. Жирафы»
Начальника управления архитектуры Зеленоградска оштрафовали за волокиту
Калининградку обворовал рабочий-ремонтник
В Зеленоградске временно перенесли автобусную станцию
Калининградцы задолжали по транспортному налогу 1,16 млрд рублей
В Калининграде стали активно разыскивать неплательщиков транспортного налога
Матч «Балтика» - «Нижний Новгород» в Калининграде стал лидером по посещаемости
В международных соревнованиях по триатлону в Зеленоградске поучаствует тысяча спортсменов
МЧС: На прогулочных катерах в Балтийском море нарушаются правила перевозки пассажиров