В Калининграде собирают волонтеров для поиска пропавшего журналиста из Балтийска

СЕГОДНЯ 09:54 2019-08-15T09:54:43+03:00

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Продолжается розыск 35-летнего жителя Балтийска, журналиста Романа Семенова, который пропал в воскресенье 11 августа. В Калининграде в четверг 15 августа собирают добровольцев (исключительно мужчин), готовых помочь в поиске.

Известно, что Роман Семенов выходил на связь со своей мамой 11 августа в около 21:00. Сказал, что набрал грибов и ждет автобус на Балтийск в поселке Волочаевское. После этого телефон парня оказался недоступен, домой он так и не приехал.

- Собираем группу из 50 человек, плюс к нам присоединится еще одна группа волонтеров. Планируем пройти поселок Волочаевское, два леса, искать будем и в Балтийске, - говорит «Комсомолке» координатор поисков Елена.

Она рассказала о том, что в среду поисковая операция не принесла результата.

- Был просмотрен весь поселок Волочаевское. Оповещены работники магазинов и розданы ориентировки на Романа о его пропаже. Опрошено население поселка. Результатов пока нет, – говорят волонтеры.

Отметим, по сообщению об исчезновении гражданина сотрудниками полиции проводится проверка.

- Ориентировка на его розыск направлена всем патрульным нарядам. Ведутся мероприятия по установлению его местонахождения, - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, небольшая борода, удлиненные русые волосы.

При себе была корзина с грибами. Был одет по-спортивному: в кроссовки и черные штаны.

Как рассказали волонтеры, в среду 14 августа будут организованы поиски пропавшего.

Роман Семенов последнее время работал корреспондентом газеты "Вестник Балтийска".

Всем, кто располагает информацией о местонахождении Романа, просьба позвонить по телефонам:

02, 102, 112, - полиция

+7(962)263-06-26 и +7(911)482-50-88 – «Центр поиска пропавших людей-Калининград»

508-038 – горячая линия.

Желающих присоединиться к поискам в четверг 15 августа просят связаться с координатором Еленой по тел 8-952-79-53-005.

ИСТОЧНИК KP.RU