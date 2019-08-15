2019-08-15T10:03:58+03:00
Общество

МЧС: На прогулочных катерах в Балтийском море нарушаются правила перевозки пассажиров

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Два десятка рейдов и патрулирований осуществили сотрудники регионального ГИМС на территории Калининградской области. Проверки прошли в Балтийском, Зеленоградском, Мамоновском, Пионерском, Полесском и других городских округах.

Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС России, инспекторами отделения ГИМС в Пионерске осуществлялось патрулирование на акватории Балтики в районе мыса Таран.

- В этот район вышли несколько больших прогулочных и рыбацких катеров. По результатам патрулирования были выявлены нарушения, сделано одно предупреждение и вынесено одно постановление о назначении административного наказания в виде уплаты штрафа. В основном, они касались безопасности перевозки пассажиров, - отметили в МЧС.

В министерстве сообщили, что рейды и патрулирования инспекторов ГИМС проходят на плановой основе.

Две недели назад в силу вступили поправки в КоАП РФ, ужесточающие ответственность судоводителей за нарушение некоторых правил плавания и управление судном лицом, не имеющим права управления.

Рейды будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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