2019-08-15T10:21:26+03:00
Спорт

В международных соревнованиях по триатлону в Зеленоградске поучаствует тысяча спортсменов

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Крупные международные соревнования по триатлону примет Зеленоградск уже 17 августа. На 113-километровую дистанцию плавания, велозаезда и бега под эгидой серии IRONSTAR выйдут около 1000 участников из разных стран и регионов России.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, плавательный этап 1930 метров организуют вдоль побережья Зеленоградска в районе «Сковородки». Велодистанция на 90 км размещена на одной из полос Приморского кольца от развилки на Храброво до Куликово. Забег на 21 км 100 м пройдёт по зеленоградскому променаду и побережью — в сторону Куликово и обратно.

Организаторы отмечают, что некоторые дороги будут перекрывать. Сформированы альтернативные маршруты движения в Зеленоградск — пользуйтесь автодорогами Калининград-Петрово-Коврово-Зеленоградск и Калининград-Переславское-Светлогорск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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