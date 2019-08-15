2019-08-15T10:34:34+03:00
Спорт

Матч «Балтика» - «Нижний Новгород» в Калининграде стал лидером по посещаемости

Александр КАТЕРУША
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На трибунах насчитали 5333 зрителя.На трибунах насчитали 5333 зрителя.Фото: Александр КАТЕРУША
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Матч «Балтика» - «Нижний Новгород», который прошел на стадионе «Калининград» в среду 14 августа стал лидером по посещаемости. Как сообщает пресс-служба ФК «Балтика», на трибунах насчитали 5333 зрителя.

Игра выдалась действительно зрелищной. «Балтика» обыграла «Нижний Новгород» со счетом 2:1.

Калининградская команда впервые за 2 последних года поднялась в верхнюю половину турнирной таблицы – на 10 место.

Напомним, 10 августа «Балтика» впервые за шесть лет выиграла выездной матч, одолев «Мордовию» в Саранске с разгромным счетом 3:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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