2019-08-15T10:37:20+03:00
Общество

В Калининграде стали активно разыскивать неплательщиков транспортного налога

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

В Калининградской области стартовала операция «Должник» по борьбе со злостными неплательщиками транспортного налога. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Накануне всего за два часа с помощью камер, способных распознавать автомобильные регистрационные знаки, на территории Калининграда были обнаружены три машины наиболее злостных неплательщиков. Их общая задолженность составляет почти 1,5 миллиона рублей.

- Миллион из этой суммы числится за владелицей Infininti, она крупнейший должник по транспортному налогу в Пионерском. В этот же день ее автомобиль арестовали судебные приставы. Она обещала приехать на следующий день, чтобы погасить долг, - рассказала вице-премьер Наталья Сибирёва

По ее словам, два поста, организованные в рамках операции «Должник» в Калининграде, начиная примерно с девяти утра среды, в течение двух часов произвели 12 арестов по долгам на сумму 630 тысяч рублей.

В ходе операции также выявляются должники и по другим финансовым обязательствам. Во время прошлой проверки таким образом удалось взыскать деньги и арестовать имущество должников на общую сумму в семь миллионов рублей.

- Ничего плохого в этом не вижу, только хорошее, если мы в попытке взыскать неуплаченный транспортный налог ещё помогаем одиноким матерям и детям получать алименты, возвращаем долги по другим налогам, – отметил губернатор Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградцам не разрешили провезти в регион свыше двух центнеров колбасы и молочки из Польши и Литвы
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах нет электричества и воды
В Калининграде отключен светофор на перекрестке пр. Мира – ул.Комсомольская
С начала года в Калининградской области в ДТП пострадали 113 детей
Власти Зеленоградска подали в суд на регионального мусорного оператора
В Калининградском зоопарке на ремонт закрывается павильон «Слон. Жирафы»
Начальника управления архитектуры Зеленоградска оштрафовали за волокиту
Калининградку обворовал рабочий-ремонтник
В Зеленоградске временно перенесли автобусную станцию
Калининградцы задолжали по транспортному налогу 1,16 млрд рублей
Матч «Балтика» - «Нижний Новгород» в Калининграде стал лидером по посещаемости
В международных соревнованиях по триатлону в Зеленоградске поучаствует тысяча спортсменов
МЧС: На прогулочных катерах в Балтийском море нарушаются правила перевозки пассажиров