В Калининграде стали активно разыскивать неплательщиков транспортного налога

СЕГОДНЯ 10:36 2019-08-15T10:37:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области стартовала операция «Должник» по борьбе со злостными неплательщиками транспортного налога. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Накануне всего за два часа с помощью камер, способных распознавать автомобильные регистрационные знаки, на территории Калининграда были обнаружены три машины наиболее злостных неплательщиков. Их общая задолженность составляет почти 1,5 миллиона рублей.

- Миллион из этой суммы числится за владелицей Infininti, она крупнейший должник по транспортному налогу в Пионерском. В этот же день ее автомобиль арестовали судебные приставы. Она обещала приехать на следующий день, чтобы погасить долг, - рассказала вице-премьер Наталья Сибирёва

По ее словам, два поста, организованные в рамках операции «Должник» в Калининграде, начиная примерно с девяти утра среды, в течение двух часов произвели 12 арестов по долгам на сумму 630 тысяч рублей.

В ходе операции также выявляются должники и по другим финансовым обязательствам. Во время прошлой проверки таким образом удалось взыскать деньги и арестовать имущество должников на общую сумму в семь миллионов рублей.

- Ничего плохого в этом не вижу, только хорошее, если мы в попытке взыскать неуплаченный транспортный налог ещё помогаем одиноким матерям и детям получать алименты, возвращаем долги по другим налогам, – отметил губернатор Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU