Калининградцы задолжали по транспортному налогу 1,16 млрд рублей

СЕГОДНЯ 10:43 2019-08-15T10:43:59+03:00

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В Калининградской области по-прежнему остается высокой задолженность по транспортному налогу. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По состоянию на 1 июля, калининградцы не доплатили 1 млрд 160 млн рублей налога.

Количество должников – физических лиц с суммой задолженности свыше 20 тыс рублей (по городу Калининграду – свыше 50 тыс. руб.) сейчас составляет 5 544 человека.

Транспортный налог взимается с владельцев зарегистрированных транспортных средств, является региональным налогом. Поступления по транспортному налогу в Калининградской области в 2018 году составили 1,3 миллиарда рублей с ростом в 105% по сравнению с 2017 годом.

ИСТОЧНИК KP.RU