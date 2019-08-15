2019-08-15T10:48:30+03:00
Общество

В Зеленоградске временно перенесли автобусную станцию

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: zelenogradsk.com
Изменить размер текста:

В Зеленоградске из-за проведения работ по реконструкции привокзальной площади, временно перенесли автобусную станцию.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, временная конечная остановка пассажирских автобусов междугороднего, а также городского сообщения, перемещена на территорию физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Тургенева.

Напомним, в прошлом году администрация Зеленоградска стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с проектом благоустройства центральной части города, в который вошли три ключевые территории города: центральная площадь, привокзальная площадь и улица Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградцам не разрешили провезти в регион свыше двух центнеров колбасы и молочки из Польши и Литвы
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах нет электричества и воды
В Калининграде отключен светофор на перекрестке пр. Мира – ул.Комсомольская
С начала года в Калининградской области в ДТП пострадали 113 детей
Власти Зеленоградска подали в суд на регионального мусорного оператора
В Калининградском зоопарке на ремонт закрывается павильон «Слон. Жирафы»
Начальника управления архитектуры Зеленоградска оштрафовали за волокиту
Калининградку обворовал рабочий-ремонтник
Калининградцы задолжали по транспортному налогу 1,16 млрд рублей
В Калининграде стали активно разыскивать неплательщиков транспортного налога
Матч «Балтика» - «Нижний Новгород» в Калининграде стал лидером по посещаемости
В международных соревнованиях по триатлону в Зеленоградске поучаствует тысяча спортсменов
МЧС: На прогулочных катерах в Балтийском море нарушаются правила перевозки пассажиров