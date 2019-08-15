В Зеленоградске временно перенесли автобусную станцию

СЕГОДНЯ 10:48 2019-08-15T10:48:30+03:00

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В Зеленоградске из-за проведения работ по реконструкции привокзальной площади, временно перенесли автобусную станцию.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, временная конечная остановка пассажирских автобусов междугороднего, а также городского сообщения, перемещена на территорию физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Тургенева.

Напомним, в прошлом году администрация Зеленоградска стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с проектом благоустройства центральной части города, в который вошли три ключевые территории города: центральная площадь, привокзальная площадь и улица Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU