Калининградку обворовал рабочий-ремонтник
В полицию Калининграда обратилась жительница города, которая заявила, что у нее из квартиры пропали 9 ювелирных украшений. Причем входную дверь никто не взламывал, она осталась целой.
Именно на последнее обстоятельство обратили внимание оперативники угрозыска ОМВД России по Ленинградскому району. И решили проверить на причастность к преступлению рабочих, которых незадолго до этого заявительница наняла для производства в жилище ремонта.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый – 26-летний мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - После кражи он сдал золотые украшения в ломбард, вырученные деньги потратил. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU