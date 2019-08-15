Калининградку обворовал рабочий-ремонтник

СЕГОДНЯ 10:54 2019-08-15T10:54:26+03:00

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В полицию Калининграда обратилась жительница города, которая заявила, что у нее из квартиры пропали 9 ювелирных украшений. Причем входную дверь никто не взламывал, она осталась целой.

Именно на последнее обстоятельство обратили внимание оперативники угрозыска ОМВД России по Ленинградскому району. И решили проверить на причастность к преступлению рабочих, которых незадолго до этого заявительница наняла для производства в жилище ремонта.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый – 26-летний мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - После кражи он сдал золотые украшения в ломбард, вырученные деньги потратил. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU