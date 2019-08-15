Начальника управления архитектуры Зеленоградска оштрафовали за волокиту

СЕГОДНЯ 11:08 2019-08-15T11:09:26+03:00

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В Зеленоградске привлекли к ответственности чиновника администрации за волокиту. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что начальник управления архитектуры — главный архитектор администрации Зеленоградска рассмотрел два обращения с нарушением установленного законом 30 дневного срока.

За волокиту чиновника оштрафовали на 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU