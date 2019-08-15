В Калининградском зоопарке на ремонт закрывается павильон «Слон. Жирафы»

СЕГОДНЯ 11:10 2019-08-15T11:10:54+03:00

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В Калининградском зоопарке начали ремонт фасада здания павильона «Слон. Жирафы». Вход в этот павильон закрыт.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, животные демонстрируются в уличных вольерах.

Кроме того, с 19 августа закрываются касса и вход в зоопарк с улицы Чайковского. Связано это с ремонтом подъездной дороги к новому объекту «Дом тропических птиц».

Центральный вход и кассы работают в прежнем режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU