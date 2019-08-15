Власти Зеленоградска подали в суд на регионального мусорного оператора
.Фото: Александр Подгорчук
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Администрация Зеленоградска подала в суд на регионального мусорного оператора – «Единую систему обращения с отходами». Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Власти просят суд заставить мусорного оператора вывезти скопившийся мусор на территории муниципалитета.
Ранее в ходе обследования территории чиновники зафиксировали факт ненадлежащего исполнения оператора своих обязанностей по вывозу мусора с контейнерных площадок. При этом претензию властей оператор проигнорировал.
ИСТОЧНИК KP.RU