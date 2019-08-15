Власти Зеленоградска подали в суд на регионального мусорного оператора

СЕГОДНЯ 11:18 2019-08-15T11:22:21+03:00

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Администрация Зеленоградска подала в суд на регионального мусорного оператора – «Единую систему обращения с отходами». Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Власти просят суд заставить мусорного оператора вывезти скопившийся мусор на территории муниципалитета.

Ранее в ходе обследования территории чиновники зафиксировали факт ненадлежащего исполнения оператора своих обязанностей по вывозу мусора с контейнерных площадок. При этом претензию властей оператор проигнорировал.

ИСТОЧНИК KP.RU