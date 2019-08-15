С начала года в Калининградской области в ДТП пострадали 113 детей
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининградской области в преддверии начала нового учебного года, стартовало профилактическое мероприятие «Внимание – Дети». Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, в первые дни сентября маршруты патрулирования ДПС будут приближены к школам и детским садам.
По данным ГИБДД, с начала 2019 года в регионе произошло 98 ДТП с участием несовершеннолетних. 113 детей получили травмы различной степени тяжести, три ребенка погибли.
Также в области началась внеплановая проверка состояния улично-дорожной сети около школьных учреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU