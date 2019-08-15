В Калининграде отключен светофор на перекрестке пр. Мира – ул.Комсомольская
.Фото: Александр Подгорчук
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В четверг, 15 августа, в Калининграде не работает светофор на проспекте Мира. двух перекрестках. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе городской администрации.
До 18 часов из-за отключения электричества не будет работать светофор на перекрестке пр. Мира – ул.Комсомольская.
Светофор на перекрестке ул.Горького - ул. Озерова не будет работать предстоящей ночью – до 7 часов утра 16 августа. Автолюбителей и пешеходов просят быть внимательнее.
ИСТОЧНИК KP.RU