2019-08-15T11:48:17+03:00
Общество

В Калининграде отключен светофор на перекрестке пр. Мира – ул.Комсомольская

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В четверг, 15 августа, в Калининграде не работает светофор на проспекте Мира. двух перекрестках. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе городской администрации.

До 18 часов из-за отключения электричества не будет работать светофор на перекрестке пр. Мира – ул.Комсомольская.

Светофор на перекрестке ул.Горького - ул. Озерова не будет работать предстоящей ночью – до 7 часов утра 16 августа. Автолюбителей и пешеходов просят быть внимательнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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