В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах нет электричества и воды

СЕГОДНЯ 11:47 2019-08-15T11:47:10+03:00

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В Калининграде в четверг, 15 августа, в течение дня не будет электричества в домах на 11-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Аллея Смелых, 77, 82, 84б, 86а, пр-т Мира, 58-60, 62, 64, 64а, 66-68,70-72а, 74-76, 78-80, ул. Комсомольская, 2, 2а, 3 (Детско-юношеский центр), 4 (Лицей № 18), 5, 6, 7 (д/сад № 22), 8-10а, 14-14а, ул.Леонова, 2, 6, 8, ул. Шиллера, 2, ул. Мишина, 1, 3, 8, ул. Тенистая Аллея, 26а, 27, 28-30, 34, 36, ул. Брусничная, 5-13, 12, 14, 18, ул. Малоярославская, 4, 5.

До 20 часов электричество отключено в домах по пер. Лесопарковый 2- 10, 5, 5а, 7 и ул. Лесопарковая, 23, 27а.

До 17 часов отключена холодная вода по следующим адресам:

ул. Батальная, 1, 6

ул. Машиностроительная, 2

ул. О.Кошевого,15, 17

ул. Летний проезд, 29, 37-39

ул. Ореховая, 19

ул. Грибоедова, 2, 4-6, 4а, 3, 5-7, 8, 8а, 10, 12, 14, 11, 16, 13а, 25

пер. Грибоедова, 8-12.

Без горячей воды до 16 часов останутся жители ул. Балтийская, 1-3, 17-27, 5-15, 26-32, ул. Горького, 140-146, 124-126а, 148, ул. Верещагина, 2, 4, 6, ул. Зеленая, 78-80, ул.Озерная 1, 3, 5, 25а, 25в.

ИСТОЧНИК KP.RU