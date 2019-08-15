Калининградцам не разрешили провезти в регион свыше двух центнеров колбасы и молочки из Польши и Литвы

СЕГОДНЯ 12:00 2019-08-15T12:00:45+03:00

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Россельхознадзор продолжает бороться с незаконным ввозом в Калининградскую область продуктов из Польши и Литвы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в течение недели на границе у 12 жителей региона в багаже и ручной клади было обнаружено и изъято свыше 247 килограммов молочной и мясной продукции.

- Часть продукции была возвращена в Польшу, часть в Литву, часть утилизирована, - отметили в пресс-службе Россельхознадзора.

Причиной возврата и изъятия продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU