Калининградка требует компенсацию за своего шпица, убитого овчаркой

СЕГОДНЯ 12:37 2019-08-15T12:37:42+03:00

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Утром 24 мая этого года в Московском районе Калининграда роковым образом пересеклись пути двух горожан, выгуливавших своих собак. Мужчина был с немецкой овчаркой, на которую почему-то решил не надевать намордник да, к тому же, спустил с поводка. Женщина вела немецкого шпица, на которого и набросилась предоставленная самой себе здоровенная псина. В результате нападения шпиц получил травмы, от которых так и не смог в итоге оправиться.

- Истица указала, что в результате случившегося ей был причинен моральный вред, - сообщили в пресс-службе Московского районного суда. - Кроме того, она вынуждена была потратить денежные средства на приобретение лекарственных препаратов.

С владельца овчарки калининградка требует взыскать материальный ущерб, а также компенсацию морального вреда – в общей сложности более 70 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU