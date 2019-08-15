2019-08-15T13:07:54+03:00
Общество

В среду в Калининградской области приставы арестовали 37 автомобилей должников

Виктор Сергеев
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..Фото: Служба судебных приставов
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В среду в Калининградской области прошел рейд по выявлению должников по транспортному налогу.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов, в течение дня приставы арестовали 37 автомобилей должников на общую сумму 14 млн 280 тысяч рублей. При этом, владельцы транспорта суммарно не заплатили налогов на 2,5 млн рублей.

Теперь у них есть 10 дней на оплату задолженности, в противном случае их автомобили выставят на торги, а вырученные от продажи деньги будут направлены в счет погашения задолженностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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