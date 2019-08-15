Калининградский минсельхоз не нашел нарушений в содержании животных цирка «Шоу слонов»

СЕГОДНЯ 13:40 2019-08-15T13:41:16+03:00

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Государственная ветеринарная служба проверила условия содержание животных в цирке-шапито «Шоу слонов», который сейчас находится на гастролях в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

Проверка прошла 31 июля.

- В ходе обследования цирка было установлено, что животные клинически здоровы, ветеринарно-санитарные условия их содержания удовлетворительные, в наличии имеются соответствующие ветеринарные паспорта с отметками о проведенных исследованиях, вакцинациях и обработках. Животные обеспечены специализированными кормами и водой, - заявили в Минсельхозе.

Напомним, гастроли цирка вызвали большой общественный резонанс. На сайте change.org появилась петиция с требованием запретить «живодерские шапито». Она собрала более 130 тысяч подписей.

ИСТОЧНИК KP.RU