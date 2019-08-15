2019-08-15T13:41:16+03:00
Общество

Калининградский минсельхоз не нашел нарушений в содержании животных цирка «Шоу слонов»

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Государственная ветеринарная служба проверила условия содержание животных в цирке-шапито «Шоу слонов», который сейчас находится на гастролях в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

Проверка прошла 31 июля.

- В ходе обследования цирка было установлено, что животные клинически здоровы, ветеринарно-санитарные условия их содержания удовлетворительные, в наличии имеются соответствующие ветеринарные паспорта с отметками о проведенных исследованиях, вакцинациях и обработках. Животные обеспечены специализированными кормами и водой, - заявили в Минсельхозе.

Напомним, гастроли цирка вызвали большой общественный резонанс. На сайте change.org появилась петиция с требованием запретить «живодерские шапито». Она собрала более 130 тысяч подписей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде прошел рейд по «черепашечникам»
Строительство порта в Пионерском отстает от графика из-за штормов и нерасторопности подрядчика
Калининградец обманул оренбургского инвалида
Калининградский бизнес-омбудсмен получил право законодательной инициативы
Явившихся в игровой зал польских налоговиков встретили перцовым газом
Прокуратура потребовала обеспечить пожарную безопасность в школе №28 Калининграда
В среду в Калининградской области приставы арестовали 37 автомобилей должников
Калининградка требует компенсацию за своего шпица, убитого овчаркой
Калининградцам не разрешили провезти в регион свыше двух центнеров колбасы и молочки из Польши и Литвы
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах нет электричества и воды
В Калининграде отключен светофор на перекрестке пр. Мира – ул.Комсомольская
С начала года в Калининградской области в ДТП пострадали 113 детей
Власти Зеленоградска подали в суд на регионального мусорного оператора
В Калининградском зоопарке на ремонт закрывается павильон «Слон. Жирафы»
Начальника управления архитектуры Зеленоградска оштрафовали за волокиту
Калининградку обворовал рабочий-ремонтник
В Зеленоградске временно перенесли автобусную станцию
Калининградцы задолжали по транспортному налогу 1,16 млрд рублей
В Калининграде стали активно разыскивать неплательщиков транспортного налога
Матч «Балтика» - «Нижний Новгород» в Калининграде стал лидером по посещаемости
В международных соревнованиях по триатлону в Зеленоградске поучаствует тысяча спортсменов
МЧС: На прогулочных катерах в Балтийском море нарушаются правила перевозки пассажиров