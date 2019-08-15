Калининградский минсельхоз не нашел нарушений в содержании животных цирка «Шоу слонов»
Государственная ветеринарная служба проверила условия содержание животных в цирке-шапито «Шоу слонов», который сейчас находится на гастролях в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.
Проверка прошла 31 июля.
- В ходе обследования цирка было установлено, что животные клинически здоровы, ветеринарно-санитарные условия их содержания удовлетворительные, в наличии имеются соответствующие ветеринарные паспорта с отметками о проведенных исследованиях, вакцинациях и обработках. Животные обеспечены специализированными кормами и водой, - заявили в Минсельхозе.
Напомним, гастроли цирка вызвали большой общественный резонанс. На сайте change.org появилась петиция с требованием запретить «живодерские шапито». Она собрала более 130 тысяч подписей.
ИСТОЧНИК KP.RU