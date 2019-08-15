Прокуратура потребовала обеспечить пожарную безопасность в школе №28 Калининграда

СЕГОДНЯ 14:04 2019-08-15T14:04:20+03:00

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Суд обязал устранить нарушения требований пожарной безопасности в школе №28. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура в ходе проверки выявила в учебном учреждении многочисленные нарушения. Например, общие коридоры не были разделены противопожарными перегородками, были претензии к отделке стен и покрытию полов и другие нарушения.

В ведомстве отметили, что школе уже выдавались предписания об устранении нарушений, но ничего сделано не было. Пришлось обращаться в суд, который обязал администрацию школы устранить нарушения требований пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU