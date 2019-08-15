2019-08-15T14:44:14+03:00
Происшествия

Явившихся в игровой зал польских налоговиков встретили перцовым газом

Проверяющие оказались заблокированы в помещении и смогли выбраться наружу, только выбив дверь
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Теперь полиция выясняет, кто именно распылил газ в помещении.Теперь полиция выясняет, кто именно распылил газ в помещении.Фото: Польский культурный центр
Изменить размер текста:

Явно неудачный день выбрали сотрудники Национальной налоговой администрации Эльблонга, которые вместе с представителями таможни решили нагрянуть с проверкой в игровой зал городка Бранево. О том, что произошло, сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

Как только налоговики вошли в помещение, сработала сигнализация, а из укрепленного на стене баллона освежителя воздуха повалил… перцовый газ. Успев заметить, что в зале имеются камеры видеонаблюдения, проверяющие, сморкаясь и кашляя, принялись совать в объективы свои служебные удостоверения. Все было тщетно. Спасло то, что решетка на одной из дверей не успела опуститься полностью. В последний момент члены комиссии, отчаянными усилиями выбив пресловутую дверь, в клубах газа дружно вывалились на улицу, где им оказали первую помощь предусмотрительно оставшиеся снаружи таможенники.

Отдышавшись, принялись выяснять, кто нажал кнопку распылителя, который контролировался удаленно. Дело уже передали в полицию и прокуратуру. За нападение на государственных служащих в Польше по закону положено до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде прошел рейд по «черепашечникам»
Строительство порта в Пионерском отстает от графика из-за штормов и нерасторопности подрядчика
Калининградец обманул оренбургского инвалида
Калининградский бизнес-омбудсмен получил право законодательной инициативы
Прокуратура потребовала обеспечить пожарную безопасность в школе №28 Калининграда
Калининградский минсельхоз не нашел нарушений в содержании животных цирка «Шоу слонов»
В среду в Калининградской области приставы арестовали 37 автомобилей должников
Калининградка требует компенсацию за своего шпица, убитого овчаркой
Калининградцам не разрешили провезти в регион свыше двух центнеров колбасы и молочки из Польши и Литвы
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах нет электричества и воды
В Калининграде отключен светофор на перекрестке пр. Мира – ул.Комсомольская
С начала года в Калининградской области в ДТП пострадали 113 детей
Власти Зеленоградска подали в суд на регионального мусорного оператора
В Калининградском зоопарке на ремонт закрывается павильон «Слон. Жирафы»
Начальника управления архитектуры Зеленоградска оштрафовали за волокиту
Калининградку обворовал рабочий-ремонтник
В Зеленоградске временно перенесли автобусную станцию
Калининградцы задолжали по транспортному налогу 1,16 млрд рублей
В Калининграде стали активно разыскивать неплательщиков транспортного налога
Матч «Балтика» - «Нижний Новгород» в Калининграде стал лидером по посещаемости
В международных соревнованиях по триатлону в Зеленоградске поучаствует тысяча спортсменов
МЧС: На прогулочных катерах в Балтийском море нарушаются правила перевозки пассажиров