Явившихся в игровой зал польских налоговиков встретили перцовым газом

СЕГОДНЯ 14:33 2019-08-15T14:44:14+03:00

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Явно неудачный день выбрали сотрудники Национальной налоговой администрации Эльблонга, которые вместе с представителями таможни решили нагрянуть с проверкой в игровой зал городка Бранево. О том, что произошло, сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

Как только налоговики вошли в помещение, сработала сигнализация, а из укрепленного на стене баллона освежителя воздуха повалил… перцовый газ. Успев заметить, что в зале имеются камеры видеонаблюдения, проверяющие, сморкаясь и кашляя, принялись совать в объективы свои служебные удостоверения. Все было тщетно. Спасло то, что решетка на одной из дверей не успела опуститься полностью. В последний момент члены комиссии, отчаянными усилиями выбив пресловутую дверь, в клубах газа дружно вывалились на улицу, где им оказали первую помощь предусмотрительно оставшиеся снаружи таможенники.

Отдышавшись, принялись выяснять, кто нажал кнопку распылителя, который контролировался удаленно. Дело уже передали в полицию и прокуратуру. За нападение на государственных служащих в Польше по закону положено до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU