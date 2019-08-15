Калининградский бизнес-омбудсмен получил право законодательной инициативы
Облдума наделила уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калининградской области правом законодательной инициативы. Для этого депутаты внесли изменения в Устав Калининградской области на заседании в четверг, 15 августа, сообщает пресс-служба регионального парламента.
- Это поможет бизнес-омбудсмену более оперативно вносить законы, поправки, более качественно подходить к законотворческой работе с точки зрения работы с предпринимателями, - отметил председатель комитета по экономической политике Александр Никулин.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области Светлана Нижегородова, добавила, что возможность выступать с законодательной инициативой позволит быстрее и оперативнее реагировать на проблемы бизнеса.
ИСТОЧНИК KP.RU