2019-08-15T15:35:22+03:00
Происшествия

Калининградец обманул оренбургского инвалида

Мошенник взял предоплату за покрышки для коляски, но товар так и не отправил
Игорь ОРЕХОВ
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Затевая свою аферу, 23-летний житель Правдинска, вероятно, рассчитывал, что потенциальная жертва из далекого Оренбурга, да еще прикованная к инвалидному креслу, потом «достать» обидчика не сможет. Поэтому охотно приял в качестве предоплаты за покрышки для инвалидной коляски (соответствующее объявление он загодя разместил в интернете) 5 700 рублей. После чего о доверчивом «лохе» предпочел забыть.

Однако оренбуржец оказался человеком упорным и написал заявление в полицию. Да и злоумышленник оставил хороший след в виде своей кредитки, на которую просил перевести деньги. Оперуполномоченные отдела «К» установили, на кого зарегистрирована банковская карта, ну а все остальное было уже делом техники не в буквальном, а в переносном смысле.

В отношении правдинца возбуждено уголовное дело с перспективой посадки на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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