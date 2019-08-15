2019-08-15T15:44:41+03:00
Экономика

Строительство порта в Пионерском отстает от графика из-за штормов и нерасторопности подрядчика

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Общая готовность строящегося международного морского пассажирского терминала в Пионерском составляет 28 процентов. Такие данные были озвучены в ходе визита полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана на стройплощадку порта, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Отставание от графика происходит из-за последствий январского шторма, который разрушил некоторые конструкции. Вторая причина затягивания сроков выполнения работ – нерасторопность подрядчика, - сообщили в пресс-службе правительства.

Строительство международного морского пассажирского терминала с яхтенной мариной в Пионерском началось в 2017 году. Власти надеются, что с открытием терминала вырастет и туристический поток - новая точка на Балтике может привлекать в регион до 250 тысяч туристов ежегодно, однако на этот показатель предстоит выходить не один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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