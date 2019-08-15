2019-08-15T16:29:10+03:00
Общество

В Калининграде прошел рейд по «черепашечникам»

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Сотрудники комитета муниципального контроля провели рейд по предотвращению продажи живых черепах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Торговцев обнаружили в районе Центрального рынка.

- Завидев наших сотрудников, «бизнесмены» стали врать, что просто раздают черепашек в хорошие руки, хотя, на самом деле продают по 500 рублей. Но нас, видимо, они посчитали не очень хорошими хозяевами, и после просьбы «отдать всех животных» решили скрыться, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Власти просят горожан не покупать черепах.

- Дело не только в незаконной торговле. Они могут вас также обманывать, обещая, что черепашки неприхотливые и вырастают не больше 5 см. Это детёныши красноухой черепахи, которые вырастают до 30 см, если выживут. Потому что чаще они просто погибают дома уже через неделю, так как им необходимы особые условия содержания. Один только аквариум с оборудованием вам обойдётся в сумму не менее 5 тыс. рублей, - добавили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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