Калининградец с винтовкой в руках угрожал застрелить посетителей магазина
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Ночью в полицию позвонила продавщица одного из магазинов в Калининграде и сообщила о вооруженном винтовкой человеке.
На место сразу же выдвинулись наряды ППС. Полицейским удалось задержать пьяного мужчину с пневматической винтовкой.
- 26-летний злоумышленник направлял на посетителей оружие и высказывал угрозы убийством. Мотива своего поступка он объяснить не смог, - рассказали в полиции.
На задержанного завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ему грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU