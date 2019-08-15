Калининградец с винтовкой в руках угрожал застрелить посетителей магазина

СЕГОДНЯ 18:28 2019-08-15T18:28:26+03:00

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Ночью в полицию позвонила продавщица одного из магазинов в Калининграде и сообщила о вооруженном винтовкой человеке.

На место сразу же выдвинулись наряды ППС. Полицейским удалось задержать пьяного мужчину с пневматической винтовкой.

- 26-летний злоумышленник направлял на посетителей оружие и высказывал угрозы убийством. Мотива своего поступка он объяснить не смог, - рассказали в полиции.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU