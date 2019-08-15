В аэропорту «Храброво» открыли круглосуточный кинотеатр для пассажиров

СЕГОДНЯ 18:29 2019-08-15T18:29:45+03:00

Показывать в нем будут фильмы фестиваля «Короче»

Изменить размер текста: A A

В калининградском аэропорту «Храброво» открылся кинотеатр для вылетающих пассажиров. Кинозона будет работать до конца августа. Как рассказали в пресс-службе «Храброво», проект приурочен к проведению в Калининграде фестиваля короткометражного кино «Короче».

- Кинотеатр расположен в секторе А. В ожидании рейса можно посмотреть кино и отдохнуть. Время работы ежедневно и круглосуточно. – рассказали в аэропорту.

Кинофестиваль «Короче» пройдет в Калининграде с 16 по 18 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU