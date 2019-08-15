В аэропорту «Храброво» открыли круглосуточный кинотеатр для пассажиров
Показывать в нем будут фильмы фестиваля «Короче»
.Фото: пресс-служба аэропорта "Храброво".
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В калининградском аэропорту «Храброво» открылся кинотеатр для вылетающих пассажиров. Кинозона будет работать до конца августа. Как рассказали в пресс-службе «Храброво», проект приурочен к проведению в Калининграде фестиваля короткометражного кино «Короче».
- Кинотеатр расположен в секторе А. В ожидании рейса можно посмотреть кино и отдохнуть. Время работы ежедневно и круглосуточно. – рассказали в аэропорту.
Кинофестиваль «Короче» пройдет в Калининграде с 16 по 18 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU