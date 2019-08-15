Калининградец избил резиновым шлангом пьяного водителя

СЕГОДНЯ 18:38 2019-08-15T18:38:33+03:00

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В полицию Советска пришел 33-летний местный житель и заявил, что его избили. Полицейские начали проверку и установили, что не все так однозначно.

Для начала они установили личность злоумышленника и задержали его. 38-летний горожанин не стал отрицать факт потасовки. По его словам, за ним продолжительное время следовал автомобиль с потерпевшим за рулем. Устав от преследования, он остановился и потребовал от водителя объяснений.

- Обнаружив, что «преследователь» находится в состоянии алкогольного опьянения, он решил наказать нарушителя и избил оппонента резиновым шлангом, - рассказали в полиции.

Теперь мужчине грозит до пяти лет за хулиганство. Что касается пьяного пострадавшего водителя, на него завели административное дело за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU