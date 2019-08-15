В Калининграде за день составили 14 протоколов на нелегальных торговцев
В четверг в Калининграде прошел очередной рейд против незаконной торговли.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, сотрудники комитета муниципальной торговли «навестили» торговцев в районе «Европы», а также около остановки на ул. Черняховского и около Центрального рынка, в районе Северного вокзала, улиц Киевская и Багратиона, проспекта Калинина.
Итог рейда – 14 составленных протоколов за незаконную торговлю.
- На продавцов, торгующих очками, ягодами и фруктами, польскими продуктами питания, составлены протоколы. Материалы будут направлены в адрес мировых судей города для принятия мер административного воздействия, - сообщили в пресс-службе мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU