Смотрели сериалы и играли: Пропавший журналист из Балтийска найден у друга
Пропавшего журналиста из Балтийска Романа Семенова нашли полицейские в квартире у друга в Калининграде. Об этом сам приятель Романа рассказал «Комсомолке».
- Мы с вечера воскресенья играли в «Minecraft» и смотрели сериалы. В социальные сети не выходили, телевизор не включали, - сказал друг журналиста. По его словам Роман Семенов не знал, что его ищут, но отчего-то в понедельник решил не идти на работу.
Сейчас найденный корреспондент газеты «Вестник Балтийска» объясняется в полиции.
Напомним, Романа искали с воскресенья 11 августа. Для его поисков собирали добровольцев.
- Противоправных действий за время отсутствия в отношении Романа Семенова совершено не было, - отметили в пресс-службе регионального УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU