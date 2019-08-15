Смотрели сериалы и играли: Пропавший журналист из Балтийска найден у друга

СЕГОДНЯ 19:00 2019-08-15T19:05:31+03:00

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Пропавшего журналиста из Балтийска Романа Семенова нашли полицейские в квартире у друга в Калининграде. Об этом сам приятель Романа рассказал «Комсомолке».

- Мы с вечера воскресенья играли в «Minecraft» и смотрели сериалы. В социальные сети не выходили, телевизор не включали, - сказал друг журналиста. По его словам Роман Семенов не знал, что его ищут, но отчего-то в понедельник решил не идти на работу.

Сейчас найденный корреспондент газеты «Вестник Балтийска» объясняется в полиции.

Напомним, Романа искали с воскресенья 11 августа. Для его поисков собирали добровольцев.

- Противоправных действий за время отсутствия в отношении Романа Семенова совершено не было, - отметили в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU