Самолет ВВС США облетел Калининградскую область вдоль границы
Американский самолет облетел Калининградскую область вдоль границы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на мониторинговый ресурс Plane Radar.
По данным издания, радиоразведчик Boeing RC-135V с бортовым номером 64-14846, взлетевший с британской авиабазы Милденхолл, в четверг днем совершил облет российского эксклава над Балтийским морем, территориями Польши и Литвы.
«РИА Новости» отмечает, что иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у границ России — над Черным морем, у Калининградской области. Также их замечают неподалеку от российских баз в Сирии.
ИСТОЧНИК KP.RU