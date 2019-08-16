Самолет ВВС США облетел Калининградскую область вдоль границы

СЕГОДНЯ 10:13 2019-08-16T10:13:48+03:00

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Американский самолет облетел Калининградскую область вдоль границы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на мониторинговый ресурс Plane Radar.

По данным издания, радиоразведчик Boeing RC-135V с бортовым номером 64-14846, взлетевший с британской авиабазы Милденхолл, в четверг днем совершил облет российского эксклава над Балтийским морем, территориями Польши и Литвы.

«РИА Новости» отмечает, что иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у границ России — над Черным морем, у Калининградской области. Также их замечают неподалеку от российских баз в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU