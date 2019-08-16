КЖД назначает дополнительные поезда в Светлогорск и Зеленоградск 17 и 18 августа
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В выходные дни 17 и 18 августа на Светлогорском и Зеленоградском направлениях назначены дополнительные вечерние поезда. Как сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги, связано это с благоприятными погодными условиями.
Дополнительные вечерние поезда отправятся:
из Калининграда в Светлогорск в 20:35;
из Светлогорска в Калининград в 21:50;
из Калининграда в Зеленоградск в 20:49;
из Зеленоградска в Калининград в 21:45.
Отметим, все поезда будут отправляться (и прибывать) с Южного вокзала.
ИСТОЧНИК KP.RU