КЖД назначает дополнительные поезда в Светлогорск и Зеленоградск 17 и 18 августа

СЕГОДНЯ 10:17 2019-08-16T10:19:04+03:00

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В выходные дни 17 и 18 августа на Светлогорском и Зеленоградском направлениях назначены дополнительные вечерние поезда. Как сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги, связано это с благоприятными погодными условиями.

Дополнительные вечерние поезда отправятся:

из Калининграда в Светлогорск в 20:35;

из Светлогорска в Калининград в 21:50;

из Калининграда в Зеленоградск в 20:49;

из Зеленоградска в Калининград в 21:45.

Отметим, все поезда будут отправляться (и прибывать) с Южного вокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU