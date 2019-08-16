В субботу часть Приморского кольца закроют для проведения соревнований по триатлону (схема)

СЕГОДНЯ 10:33 2019-08-16T10:34:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 17 августа, часть Приморского кольца будет закрыт для движения из-за проведения соревнований по триатлону. Об этом сообщает пресс-служба Ространснадзора.

С 6 часов утра до 15 часов будет перекрыт участок автодороги с км 17+300 по км 36+800, включая подъезд к городу Зеленоградск.

- Движение будет перекрыто только по направлению из Калининграда в Светлогорск (прямой ход от аэропорта Храброво), движение со стороны Светлогорска в направлении Калининграда будет осуществляться без ограничений, - сообщили в Ространснадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU