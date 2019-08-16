Пьяный калининградец упал с Эстакадного моста
.Фото: Александр Подгорчук
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В четверг вечером в Калининграде с Эстакадного моста упал мужчина. Об этом «Комсомолке» сообщили очевидцы.
Инцидент произошел около 24 часов. Пьяный мужчина попытался пройти по перилам моста, однако потерял равновесие и упал с высоты в районе баскетбольной площадки.
Очевидцы вызвали на место скорую и полицию. По предварительной информации, в результате падения мужчина сломал ногу и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU