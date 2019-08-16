Калининградские депутаты поддержали законопроект о бесплатном времени на платных парковках

СЕГОДНЯ 10:53 2019-08-16T10:55:26+03:00

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Депутаты калининградской Облдумы поддержали поправки в федеральный закон, которые дают возможность бесплатно воспользоваться платной парковкой в течение 10 минут. Этот вопрос обсуждался накануне на внеочередном заседании регионального парламента.

- У нас очень разное время отводится на бесплатное пребывание на парковках в городе, а есть стоянки, где такая возможность просто отсутствует, - отметил председатель комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры Александр Никулин. - Нужно какой-то обязательный минимум ввести, чтобы наших граждан защитить. Такое минимально установленное время позволит и разгрузить парковки, и права наших автолюбителей соблюсти, если, например, кто-то случайно на эту парковку попал.

Депутат отметил, что желании любой владелец парковки может установить и большее время для бесплатного пребывания.

ИСТОЧНИК KP.RU