2019-08-16T11:33:49+03:00
Общество

«Был в загульном угаре»: Пропавший журналист рассказал, почему скрывался четыре дня

Александр КАТЕРУША
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роман Семенов.роман Семенов.Фото: vk.com
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Пропавшего журналиста из Балтийска Романа Семенова, который исчез на 4 дня, нашли в квартире у друга в Калининграде. Об этом приятель Семенова рассказал «Комсомолке».

- Мы с вечера воскресенья играли в «Minecraft» и смотрели сериалы. В социальные сети не выходили, телевизор не включали, - сказал друг журналиста.

Сам же Роман Семенов, опомнившись, написал открытое письмо-покаяние, которое опубликовали на странице газеты «Вестник Балтийска», где и работает корреспондентом Роман. Пост он назвал «Исповедью балбеса, который натворил дел».

В покаянии Рома тысячу раз извиняется перед всеми, и признается, что причину своего загула назвать не может. Мол, так получилось само собой. Без злого умысла.

«В загульном угаре я сознательно избегал каких-либо контактов. Это не оправдывает меня, поэтому никаких поблажек мне быть не может», - пишет он. - Я нашелся благодаря усилиям множества людей, которые откликнулись на призыв о помощи - предполагалось едва ли не самое худшее. Однако некоторые предположения подтвердились: великовозрастный балбес (то есть я) просто ударился в бега от проблем и сложностей, смалодушничал и принял наихудшее решение».

Закончил свое открытое письмо Роман Семенов тем, что ему «стыдно, горько, страшно и до безобразия унизительно».

Напомним, Романа искали с воскресенья 11 августа. Для его поисков собирали добровольцев. В поиске были задействованы сотрудники полиции, друзья и коллеги Романа, представители администрации Балтийска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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