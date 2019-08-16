Прокуратура добилась отмены оправдательного приговора жителю Гусева, который хранил марихуану
Гусевская прокуратура добилась отмены оправдательного приговору местному жителю, который хранил дома крупную партию марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Летом прошлого года мужчина нашел растущую коноплю, принес ее домой «с целью последующего личного употребления путём выкуривания». Обнаружили травку сотрудники полиции в ходе обыска жилища.
Однако суд оправдал его по предъявленному ему обвинению в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков.
Не согласившись с данным приговором, прокуратура внесла апелляционное представление, в результате оправдательный приговор был отменен, дело направлено на новое судебное разбирательство.
ИСТОЧНИК KP.RU