В Калининградской области в ДТП пострадали два мотоциклиста
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В четверг, 15 августа, в Калининградской области произошло два ДТп с участием мототранспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В Калининграде на улице Белинского водитель «Шевроле» на нерегулируемом перекрестке врезался в мотоцикл «QINGQI». В результате столкновения 43-летний мотоциклист получил телесные повреждения.
В Озерске 39-летний водитель мопеда при выезде со второстепенной дороги не убедился в безопасности маневра и врезался в «Фольксваген» В результате аварии водитель мопеда получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU