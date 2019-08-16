В Калининградской области в ДТП пострадали два мотоциклиста

СЕГОДНЯ 11:41 2019-08-16T11:45:33+03:00

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В четверг, 15 августа, в Калининградской области произошло два ДТп с участием мототранспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Калининграде на улице Белинского водитель «Шевроле» на нерегулируемом перекрестке врезался в мотоцикл «QINGQI». В результате столкновения 43-летний мотоциклист получил телесные повреждения.

В Озерске 39-летний водитель мопеда при выезде со второстепенной дороги не убедился в безопасности маневра и врезался в «Фольксваген» В результате аварии водитель мопеда получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU