На проспекте Победы в Калининграде пенсионер на «Митсубиси» сбил 22-летнюю девушку на «зебре»
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Стали известны обстоятельства наезда на пешехода на проспекте Победы в Калининграде.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, ДТП произошло в районе дома №76. 63-летний пенсионер на «Митсубиси» сбил 22-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
В результате наезда пешеход получила травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU