На проспекте Победы в Калининграде пенсионер на «Митсубиси» сбил 22-летнюю девушку на «зебре»

СЕГОДНЯ 11:45 2019-08-16T11:52:56+03:00

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Стали известны обстоятельства наезда на пешехода на проспекте Победы в Калининграде.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, ДТП произошло в районе дома №76. 63-летний пенсионер на «Митсубиси» сбил 22-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате наезда пешеход получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU