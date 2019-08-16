2019-08-16T11:56:32+03:00
Общество

В Озерске менеджер магазина «повесил» кредит в 50 тысяч на покупателя

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Озерске менеджер магазина бытовой техники попался на мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Началось все с того, что в полицию обратилась представитель банка, которая сообщила, что один из клиентов взял в кредит 50 тысяч на покупку телевизора и не исполняет условия договора.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили местонахождения заемщика, однако выяснилось, что никакого кредита он не брал.

В ходе проверки выяснилось, что кредит оформил 28-летний сотрудник магазина.

- Подозреваемый использовал данные клиента магазина для оформления займа. Полученные деньги он потратил на личные нужды, - сообщили в пресс-службе УМВД.

На продавца завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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