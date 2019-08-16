В Озерске менеджер магазина «повесил» кредит в 50 тысяч на покупателя
В Озерске менеджер магазина бытовой техники попался на мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Началось все с того, что в полицию обратилась представитель банка, которая сообщила, что один из клиентов взял в кредит 50 тысяч на покупку телевизора и не исполняет условия договора.
Сотрудники уголовного розыска быстро установили местонахождения заемщика, однако выяснилось, что никакого кредита он не брал.
В ходе проверки выяснилось, что кредит оформил 28-летний сотрудник магазина.
- Подозреваемый использовал данные клиента магазина для оформления займа. Полученные деньги он потратил на личные нужды, - сообщили в пресс-службе УМВД.
На продавца завели уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU