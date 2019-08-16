В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 10-ти улицах

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-16T11:55:54+03:00

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В пятницу, 16 августа, в Калининграде не будет электричества в домах на десяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В течение дня для проведения работ по ремонту сетей будут отключать электроснабжение по следующим адресам:

ул. Дарвина, 10

ул. Великолукская, 8-14

ул. Киевская, 50-56

ул. Школьная, 1-1а,2(СОШ № 46),3-5,6

ул. Тихорецкая, 16,18

ул. Комсомольская, 86а,б, 88, 90

ул. Комсомольская, 46-52

ул. Тельмана, 23,25,26,27,29,32,34,35,36,39,40

ул. Ленинградская, 16,19,22,23,25,26, 28,30,31,32,33,34,35,38

ул. Тургенева, 22а, 29

ул. Лермонтова, 1,2,3,4,6,7,8,10,12,14,16,17,19,20,21,28,29,35,37,39

Без горячей воды до 16 часов останутся жители ул. Балтийская, 1-3, 17-27, 5-15, 26-32, ул. Горького, 140-146, 124-126а, 148, ул. Верещагина, 2, 4, 6, ул. Зеленая, 78-80, ул. Озерная, 1, 3, 5, 25а, 25в.

ИСТОЧНИК KP.RU