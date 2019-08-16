2019-08-16T11:55:54+03:00
Общество

В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 10-ти улицах

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пятницу, 16 августа, в Калининграде не будет электричества в домах на десяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В течение дня для проведения работ по ремонту сетей будут отключать электроснабжение по следующим адресам:

ул. Дарвина, 10

ул. Великолукская, 8-14

ул. Киевская, 50-56

ул. Школьная, 1-1а,2(СОШ № 46),3-5,6

ул. Тихорецкая, 16,18

ул. Комсомольская, 86а,б, 88, 90

ул. Комсомольская, 46-52

ул. Тельмана, 23,25,26,27,29,32,34,35,36,39,40

ул. Ленинградская, 16,19,22,23,25,26, 28,30,31,32,33,34,35,38

ул. Тургенева, 22а, 29

ул. Лермонтова, 1,2,3,4,6,7,8,10,12,14,16,17,19,20,21,28,29,35,37,39

Без горячей воды до 16 часов останутся жители ул. Балтийская, 1-3, 17-27, 5-15, 26-32, ул. Горького, 140-146, 124-126а, 148, ул. Верещагина, 2, 4, 6, ул. Зеленая, 78-80, ул. Озерная, 1, 3, 5, 25а, 25в.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградец отсудил у РЖД 400 тысяч за производственную травму
Noize MC выступит на стадионе «Калининград» перед матчем «Балтика»-«Луч»
На ул. Горького в Калининграде из-за ремонта меняется схема движения автобусов
В Калининграде осудили таможенника за серию мошенничеств
В Калининграде на Преголе прошла инклюзивная экскурсия на байдарках для незрячих
В Озерске менеджер магазина «повесил» кредит в 50 тысяч на покупателя
На проспекте Победы в Калининграде пенсионер на «Митсубиси» сбил 22-летнюю девушку на «зебре»
В Калининградской области в ДТП пострадали два мотоциклиста
Прокуратура добилась отмены оправдательного приговора жителю Гусева, который хранил марихуану
«Был в загульном угаре»: Пропавший журналист рассказал, почему скрывался четыре дня
Калининградские депутаты поддержали законопроект о бесплатном времени на платных парковках
Пьяный калининградец упал с Эстакадного моста
В субботу часть Приморского кольца закроют для проведения соревнований по триатлону (схема)
КЖД назначает дополнительные поезда в Светлогорск и Зеленоградск 17 и 18 августа
Самолет ВВС США облетел Калининградскую область вдоль границы
На проспекте Победы в Калининграде сбили пешехода
Смотрели сериалы и играли: Пропавший журналист из Балтийска найден у друга
В Калининграде за день составили 14 протоколов на нелегальных торговцев
Калининградец избил резиновым шлангом пьяного водителя
В аэропорту «Храброво» открыли круглосуточный кинотеатр для пассажиров
Калининградец с винтовкой в руках угрожал застрелить посетителей магазина
В Калининграде разведут два моста
Калининградцы стали реже вступать в брак и разводиться
В Калининграде прошел рейд по «черепашечникам»
Строительство порта в Пионерском отстает от графика из-за штормов и нерасторопности подрядчика
Калининградец обманул оренбургского инвалида