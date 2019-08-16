2019-08-16T12:25:37+03:00
Общество

В Калининграде на Преголе прошла инклюзивная экскурсия на байдарках для незрячих

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининграде на Преголе прошла инклюзивная экскурсия на байдарках. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Экскурсию для незрячих людей организовала Ассоциация молодых инвалидов «Аппарель». Она прошла в рамках проекта «Новый уклад жизни людей с инвалидностью», ставшего победителем первого конкурса президентских грантов 2019 года. Размер гранта составил более 2,4 млн рублей.

- Цель проекта – помочь незрячим людям приобрести навыки, соответствующие современному уровню технического развития и социальным изменениям. Активисты организации направляют свои усилия на повышение мобильности и самостоятельности этой категории людей, - сообщили в пресс-службе правительства.

За три часа водного путешествия участники проекта проплыли под четырьмя мостами, погрузились в историю судоходства и узнали о причальных сооружениях.

Молодые люди не только познакомились с историей Калининграда, но и сами взяли в руки вёсла. В качестве рулевых выступили специально проинструктированные добровольцы. После инструктажа байдарочные экипажи отправились по маршруту: стадион «Калининград» – Музей Мирового океана – «остров Канта» – стадион «Калининград».

ИСТОЧНИК KP.RU

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