В Калининграде осудили таможенника за серию мошенничеств

СЕГОДНЯ 12:39 2019-08-16T12:46:54+03:00

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В Калининграде осудили главного таможенного инспектора МАПП Мамоново-2 за серию мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Таможенник брал деньги от директора транспортной компании, фактически, за мнимые услуги, а именно - за содействие в ускоренном проведении таможенных процедур и сокрытие якобы выявленных правонарушений. Таким образом он смог выманить у руководителя компании свыше 500 тысяч рублей.

Ленинградский районный суд признал его виновным в 28-ми эпизодах мошенничества и приговорил к двум годам десяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

А вот директора компании признали виновным в даче взятки должностному лицу и приговорили к трем годам лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU