2019-08-16T13:43:23+03:00
Общество

На ул. Горького в Калининграде из-за ремонта меняется схема движения автобусов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На улице Горького в Калининграде закончился первый этап ремонтных работ. Речь идет об участке от ул. Панича до Большой Окружной – там открыто движение транспорта в двух направлениях, сообщает пресс-служба городской администрации.

Автобусы № 7, 30 и 10 при движении из центра города теперь идут по тем же маршрутам, что и до ремонта, обратно - по ул. Панина и Согласия. А автобус № 82 идёт по своему старому маршруту в 2-х направлениях.

- Маршрут № 7 «ул. О. Кошевого – СНТ «Победа», при движении из центра города по ул. Горького до конечного остановочного пункта «СНТ «Победа» (согласно существующей схеме движения). В обратном направлении по ул. Горького, ул. Петра Панина, ул. Согласия, ул. Гайдара и далее по существующему маршруту.

- Маршрут № 30 «ул. П. Морозова - СНТ «Победа» при движении из центра города по ул. Горького до конечного остановочного пункта «СНТ «Победа» (согласно существующей схеме движения). В обратном направлении по ул. Горького, ул. Петра Панина, ул. Согласия, ул. Гайдара и далее по существующему маршруту.

- Маршрут № 10 «завод «Янтарь» - Военный городок» при движении из центра города по ул. Горького до конечного остановочного пункта «Военный городок» (согласно существующей схеме движения). В обратном направлении по ул. Горького, ул. Петра Панина, ул. Согласия, ул. Гайдара и далее по существующему маршруту.

- Маршрут № 82 «ул. Химическая – ул. И. Сусанина» по существующему маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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