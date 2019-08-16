Noize MC выступит на стадионе «Калининград» перед матчем «Балтика»-«Луч»
.Фото: Александр Подгорчук
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В воскресенье, 25 августа, калининградский футбольный клуб «Балтика» отметит 65-летие со дня образования.
Как сообщает пресс-служба клуба, в 16:30 на стадионе «Калининград» состоится концерт Noize MC, а после матч 10 тура ФНЛ «Балтика» - «Луч».
- И мы приглашаем Вас принять в этом масштабном празднике участие: выступить на одной сцене с популярной звездой и поздравить футбольный клуб с Днем Рождения, - заявили в пресс-службе «Балтики».
ИСТОЧНИК KP.RU