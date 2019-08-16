Калининградец отсудил у РЖД 400 тысяч за производственную травму

СЕГОДНЯ 14:04 2019-08-16T14:04:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде работник железной дороги отсудил компенсацию за производственную травму. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

В октябре пришлого года мужчина в составе бригады занимался спилом веток деревьев на ж/д перегоне «Рябиновска-Зеленоградск» и упал с четырехметровой высоты.

Калининградец получил множественные травмы, ему провели две операции, длительное время мужчина находился на амбулаторном лечении.

На суде представитель РЖД заявила, что пострадавший добровольно вызвался опиливать ветки деревьев, несмотря на то, что не был допущен к выполнению работ на высоте и не был проинструктирован. Однако этот довод не был подтвержден, так как из содержания акта, который был составлен после ЧП, следовало, что работу пострадавший выполнял по просьбе бригадира.

Московский районный суд решил взыскать с ОАО «Российские железные дороги» в пользу пострадавшего работника компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей и судебные расходы в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU