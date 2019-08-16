2019-08-16T15:17:24+03:00
Общество

«Крузенштерн» и «Седов» впервые одновременно откроют борт для посещения в Калининграде

Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба БГА РФ
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Парусники «Крузенштерн» и «Седов» впервые откроют для бесплатного посещения борт одновременно, 24 августа, в Калининградском морском рыбном порту. Об этом сообщает пресс-служба БГАРФ.

20 августа первым в порт приписки из плавания вернется «Крузенштерн».

Прибытие «Седова» ожидают 23 августа.

Отмечается, что после завершения программы практики оба судна должны будут закончить ремонтные работы в преддверии большого морского проекта: экспедиция учебно-парусных судов Росрыболовства начнется в декабре 2019 года. «Седов» и «Паллада» отправятся в кругосветное плавание, «Крузенштерн» совершит трансатлантический переход. Свой поход российские моряки посвятили 200-летию открытия Антарктиды Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, а также 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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