В Чкаловске при реконструкции памятника обнаружили братское захоронение времен войны
.Фото: мэрия Калининграда
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В Чкаловске при проведении работ по реконструкции памятного знака обнаружено первичное братское захоронение времен войны. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации на своей странице в «Фейсбук».
Захоронение, в котором может находиться 27 бойцов 378-го стрелкового полка, обнаружили сотрудники поискового отряда «Совесть».
- После поднятия на поверхность, все останки красноармейцев до перезахоронения будут находиться на территории МП «Альта», - сообщили в пресс-службе администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU