В Чкаловске при реконструкции памятника обнаружили братское захоронение времен войны

СЕГОДНЯ 15:24 2019-08-16T15:24:44+03:00

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В Чкаловске при проведении работ по реконструкции памятного знака обнаружено первичное братское захоронение времен войны. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации на своей странице в «Фейсбук».

Захоронение, в котором может находиться 27 бойцов 378-го стрелкового полка, обнаружили сотрудники поискового отряда «Совесть».

- После поднятия на поверхность, все останки красноармейцев до перезахоронения будут находиться на территории МП «Альта», - сообщили в пресс-службе администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU