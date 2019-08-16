До конца года в Калининграде демонтируют 118 незаконных рекламных конструкций

СЕГОДНЯ 15:33 2019-08-16T15:33:48+03:00

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До конца года власти Калининграда планируют демонтировать 118 незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщила начальник отдела жилищного контроля и контроля мэрии Ирина Коровина.

В пятницу «под снос» пошла светодиодная конструкция бывшего развлекательного клуба около гостиницы «Калининград». Рекламная стела появилась еще 2010 году, при этом, ее собственник так и не был установлен.

- Стелу разобрали, металлические конструкции срезали. Сотрудники гостиницы также убрали оставшиеся от шлагбаума детали. Заодно убран цветочный вазон, который выполнял функцию барьера на парковку, - добавили в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU