2019-08-16T15:33:48+03:00
Общество

До конца года в Калининграде демонтируют 118 незаконных рекламных конструкций

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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До конца года власти Калининграда планируют демонтировать 118 незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщила начальник отдела жилищного контроля и контроля мэрии Ирина Коровина.

В пятницу «под снос» пошла светодиодная конструкция бывшего развлекательного клуба около гостиницы «Калининград». Рекламная стела появилась еще 2010 году, при этом, ее собственник так и не был установлен.

- Стелу разобрали, металлические конструкции срезали. Сотрудники гостиницы также убрали оставшиеся от шлагбаума детали. Заодно убран цветочный вазон, который выполнял функцию барьера на парковку, - добавили в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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