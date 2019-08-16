2019-08-16T16:14:32+03:00
Общество

Калининградских водителей проверят на трезвость

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 16 по 18 августа в Калининградской области пройдет профилактическое мероприятие ГИБДД «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ГИБДД напоминают, что за пьяное вождение предусмотрено лишение прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. До двух лет лишения свободы и штраф до 300 тысяч рублей грозят за повторное пьяное вождение

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону 8(4012) 552-815.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэрия запустила 5 дополнительных автобусов, чтобы вывозить горожан с Острова после фейерверков
В Гурьевске водитель строительной компании украл 8,5 тысяч литров солярки
В драмтеатре начался здоровый ажиотаж
В поселке Добровольск планируют построить детсад на 80 мест
До конца года в Калининграде демонтируют 118 незаконных рекламных конструкций
В Чкаловске при реконструкции памятника обнаружили братское захоронение времен войны
«Крузенштерн» и «Седов» впервые одновременно откроют борт для посещения в Калининграде
Калининградец отсудил у РЖД 400 тысяч за производственную травму
Noize MC выступит на стадионе «Калининград» перед матчем «Балтика»-«Луч»
На ул. Горького в Калининграде из-за ремонта меняется схема движения автобусов
В Калининграде осудили таможенника за серию мошенничеств
В Калининграде на Преголе прошла инклюзивная экскурсия на байдарках для незрячих
В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 10-ти улицах
В Озерске менеджер магазина «повесил» кредит в 50 тысяч на покупателя