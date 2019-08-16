Калининградских водителей проверят на трезвость

СЕГОДНЯ 16:14 2019-08-16T16:14:32+03:00

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С 16 по 18 августа в Калининградской области пройдет профилактическое мероприятие ГИБДД «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ГИБДД напоминают, что за пьяное вождение предусмотрено лишение прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. До двух лет лишения свободы и штраф до 300 тысяч рублей грозят за повторное пьяное вождение

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону 8(4012) 552-815.

ИСТОЧНИК KP.RU